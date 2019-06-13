بلجيكا تستقبل 6 أطفال من أيتام داعش

أعلن وزير المالية البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الخميس أن بلاده ستستقبل ستة من "أيتام مقاتلي داعش"، قادمين من مخيمات يسيطر عليها الأكراد في سوريا

وصرح الوزير لإذاعة محلية بأن "هؤلاء أطفال ولدوا في بلدنا، وهم لا يملكون عائلة الآن"، مضيفا أن فرنسا، وهولندا، والنرويج اتخذت إجراءات مماثلة حديثا.

وأكد دي كرو أن قرار استلام الأطفال اتخذ يوم الأربعاء أثناء جلسة وزارية مصغرة، فيما لم يحدد تاريخا معلوما لعملية التسليم.

وكانت فرنسا استلمت 12 طفلا مقيما في مخيمي "الهول" و"روج" في محافظة الحسكة، فيما استقبلت هولندا طفلين هولنديين كانا يقطنان في مخيم "عين عيسى"