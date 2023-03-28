بلجيكا: توقيف 8 أشخاص خططوا لاعتداءات إرهابية

البوابة - أوقفت السلطات البلجيكية، مساء الإثنين، 8 أشخاص يتشبه في انتمائهم لشبكات جهادية اسلامية متطرفة، كانت تعد لاعتداء إرهابي.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أن توقيف الأشخاص الثمانية، يأتي في إطار تحقيقين حول شبهات بالاعداد "لاعتداء إرهابي".

وذكر مصدر قضائي، أن الموقوفين عبارة عن شباب انخرطوا في الحركة الجهادية، وسلكوا طريق التطرف.

ووفق النيابة العامة، فإن التحقيق في الملفين، يتمحور حول مخطط اعتداء، مشيرة إلى أن ثمة روابط بينهما.

وفي إطار التحقيق بالملف الأول ، حصلت العديد من المداهمات في مناطق مختلفة من بلجيكا، وهي خمس مداهمات في مولينبيك في منطقة بروكسل وأوبن في شرق البلاد وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي ميرسكيم وبورغهاوت ودورن في انتويرب (أنفير)

وأدت المداهمات إلى توقيف 5 أشخاص، يشتبه في أن اثنين من منهم استعدا لتنفيذ اعتداء إرهابي في البلاد.

كما جرى في إطار التحقيق بالملف الثاني في بروكسل، ايقاف ثلاثة أشخاص في مولنبيك وشيربيك (بروكسل) وفي زافنتيم قرب العاصمة.

ويشتبه في أن الموقوفين أعدوا لتنفيذ اعتداء على الأراضي البلجيكية.