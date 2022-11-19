بلغاريا: اتهام 5 أشخاص بالضلوع في تفجير اسطنبول

وجهت النيابة العامة البلغارية، الإتهام لخمسة اشخاص، بالضلوع في تفجير اسطنبول، وتقديم المساعدة اللوجستية لأحد المشاركين في التفجير.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في صوفيا، سيكا ميليفا، بأن الأشخاص الخمسة المتهمين من قبل النيابة العامة، ساعدوا أحد المتهمين في تفجير اسطنبول، على الفرار من أيدي العدالة، كما أنهم قدموا دعما لوجستيا له.

وأفادت وسائل إعلام بلغارية، بأن أحد الأشخاص المتهمين من دولة عربية، دون تحديدها، بينما ثلاثة متهمين آخرين، يحملون الجنسية المولدافية.

ووقع انفجار اسطنبول في ال 13 من نوفمبر الجاري، وذهب ضحيته 6 قتلى، بينما أصيب 81 شخصا، ووجهت السلطات التركية الاتهام لحزب العمال الكردستاني في الوقوف وراء الإنفجار.

يذكر أن السلطات التركية، كانت قد أوقفت 17 شخصا، بينهم إلهام البشير البالغة 23 عاما، والمتهمة بوضع القنبلة في ساحة تقسيم باسطنبول، وبأنها تلقت أوامرها من حزب العمال الكردستاني، في منطقة كوباني شمال سوريا.