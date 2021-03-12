بلنكين: نشعر بخيبة أمل لقرار الإفراج المشروط لقاتل الدبلوماسي التركي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنكين، عن خيبة أمل عميقة جرّاء قرار صدر عن محكمة ببلاده، يتيح إطلاق سراح إرهابي قتل القنصل التركي في مدينة لوس أنجلوس عام 1982.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير، الخميس، تعليقاً على قيام المحكمة العليا في لوس أنجلوس بإصدار قرار يتيح إطلاق سراح الإرهابي الأرمني، هامبينغ ساسونيان، الذي قتل القنصل العام التركي كمال أريكان.

وقال بلنكين في بيانه “وزارة الخارجية تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار الإخلاء المشروط بحق ساسونيان المتهم بقتل القنصل التركي بلوس أنجلوس، أريكان عام 1982”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تعطي الأولوية دائماً لأمن الدبلوماسيين في أي مكان بالعالم، ودعت إلى فرض أقصى عقوبة على اغتيالات الدبلوماسيين وعارضت مثل هذا الإفراج المشروط”.

واستطرد قائلا إن “مهاجمة الدبلوماسي ليست جريمة خطيرة ضد فرد فحسب، بل جريمة ترتكب ضد الدبلوماسية بأكملها”.

وتابع بلنكين “نعرب مرة أخرى عن أعمق تعازينا لأسرة السيد أريكان، وزملائنا في وزارة الخارجية التركية على مصابهم”.

واستشهد الدبلوماسي أريكان في 28 يناير/ كانون الثاني 1982، في هجوم نفذه الإرهابيان الأرمنيان هامبينغ ساسونيان، وكريكور صاليبا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبعد إلقاء القبض على ساسونيان، حكم عليه بالسجن المؤبد دون عفو، في حين انتشرت مزاعم بأن الإرهابي الفار صاليبا مات في العام نفسه بالحرب الأهلية اللبنانية. (الأناضول)