بلومبرغ: تصنيف اسرة آل سعود يتراجع في قائمة العائلات الاغنى

كشفت وكالة متخصصة في احصاء الثروات العالمية ان الاسرة العربية الاغنى على مستوى العالم قد تراجعت الى المركز الخامس

تراجع العائلة السعودية الحاكمة

وتعد عائلة آل سعود الحاكمة في السعودية ، العائلة العربية الوحيدة على سلم العائلات الـ 25 الاغنى على مستوى العالم، ويشير التقرير الذي نقلته وكالة "بلومبرغ" مؤخرا فقد جاءت عائلة آل سعود في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف 2021 بثروة تقدر بنحو 100 مليار دولار مسجلة نموا بحوالي 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2020.

لكن وعلى الرغم من هذا النمو الا ان ترتيب عائلة آل سعود في التصنيف تراجع من المرتبة الرابعة العام الماضي الى المرتبة الخامسة هذه السنة

واشارت الى ان تصنيف العام 2020، قدر ثروة العائلة السعودية بنحو 95 مليار دولار.

وكالة بلومبرغ تنشر 👈 الأرباح الوبائية‼️



في حين عانى الكثير من الناس بسبب عمليات الإغلاق والقيود التجارية بسبب فيروس #الصين ☠🇨🇳☠

لكن

أغنى 25 عائلة أضافت 22% إلى ثرواتها بزيادة مذهلة بلغت 312 مليار 💲💲 مقارنة بالعام الماضي



اقرأ التفاصيل في الصور 👇👇👇

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👇 pic.twitter.com/NjGxeBIgTm — محمدالمذحجي (@MadhajiMN) September 20, 2021

العائلات الاغنى عالميا

وفيما يلي ترتيب أغنى 5 عائلات ضمن تصنيف 2021:

- عائلة والتون الأمريكية: تملك سلسلة متاجر "ولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعد الأكبر في العالم، وتقدر ثروة العائلة 238.2 مليار دولار.

- عائلة مارس الأمريكية: العائلة المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس"، وتقدر ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار.

- عائلة كوتش الأمريكية: تبلغ ثروة العائلة حوالي 124.4 دولار.

- عائلة هيرميس: تختص العائلة تجارة البضائع الفاخرة، وتبلغ ثروة العائلة 111.6 مليار دولار.

- عائلة آل سعود: تقدر الثروة بحوالي 100 مليار دولار.

450 مليار دولار حجم ثروات 20 عائلة في آسيا: المصدر: دبي - أشرف رفيق التاريخ:27 أغسطس 2019ذكرت وكالة أنباء 'بلومبرغ أن حجم ثروات أغنى 20 عائلة في آسيا يبلغ 450 مليار دولار، حيث تتوزع تلك العائلات في هونغ كونغ والهند وسنغ... https://t.co/68bXld3TDu pic.twitter.com/YJ8ze3u1BQ — MENAFN.com Arabic (@MENAFNArabic) August 27, 2019

المؤسسات التي تمتلكها اغنى 25 عائلة في العالم

حلت عائلة والتون الأمريكية على رأس قائمة الأثرياء، وهي العائلة التي تملك سلسلة متاجر "وولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في العالم من نوعها، بثروة بلغت 238.2 مليار دولار وتتمركز في المركز الاول للعام الرابع على التوالي

وحلت عائلة مارس الأمريكية في المركز الثاني، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس" المتخصصة بالحلويات. وقدرت ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار.

وأتت عائلة كوتش في المركز الثالث، بثروة بلغت 124.4 دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

واحتلت عائلة هيرميس المركز الرابع في القائمة، بثروة بلغت 111.6 مليار دولار، ناجمة عن تجارة العائلة بالبضائع الفاخرة.

واحتل آل سعود المركز الخامس، بثروة بلغت 100 مليار دولار أمريكي.

أما المركز السادس فكان من نصيب عائلة أمباني الهندية، المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية، بثروة بلغت 93.7 مليار دولار.

وعائلة ويرتهايمر الفرنسية حلت في المركز السابع، وهي المالكة للعلامة التجارية "شانيل"، بثروة بلغت 61.8 مليار دولار.

واستحوذت عائلة جونسون الأميركية على المركز الثامن، وهي تعمل في مجالات الاستثمارات والتمويل، وبلغت ثروتها 61.2 مليار دولار.

وأتت عائلة تومسون في المركز التاسع، وهي المالكة لوكالة "رويترز" الشهيرة للأنباء، وبلغت ثروتها 61.1 مليار دولار.

واحتلت عائلة بورينغر الألمانية المركز العاشر، بثروة بلغت 59.2 مليار دولار، قادمة من نشاطها في الصناعات الدوائية.

وجاءت عائلة ماكميلان الأمريكية في المركز 11، بثروة بلغت 51.6 مليار دولار، في قطاعات صناعية.

واستحوذت عائلة آلبريخت الألمانية على المركز 12، بثروة وصلت 51 مليار دولار، وهي المالكة لسلسة متاجر "آلدي" الشهيرة.

أما المركز 13 فكان من نصيب عائلة لودر الأمريكية، المالكة للعلامة التجارية "إيستي لودر"، بثروة بلغت 49.3 مليار دولار، قادمة من الصناعات التجميلية.

وظهرت عائلة روش السويسرية في المركز 14، وهي الملكة لشركة "روش" للصناعات الدوائية، بثروة بلغت 47.3 مليار دولار.

كما جاءت عائلة مولييز الفرنسية في المرتبة 15، بثروة بلغت 45.9 مليار دولار، قادمة من نشاطات التجارة بالتجزئة.

وحلت عائلة كوانت الألمانية على المركز 16، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة في عالم السيارات الفاخرة "BMW"، بثروة بلغت 42.3 مليار دولار.

وظهرت عائلة داسو الفرنسية في المركز 17، بثروة بلغت 41.9 مليار دولار، قادمة من صناعة البرمجيات والطيران.

واحتلت عائلة نيو هاوس الأمريكية المركز 18، بثروة بلغت 41.6 مليار دولار، قادمة من عملها في مجال النشر والإعلام.

وجاءت كل من عائلات فان دام، ودي سبويلبيرتش، ودي ميفيوس البلجيكية في المرتبة 19، بثروة قادمة من صناعة المشروبات، بلغت 20.2 مليار دولار.

وكان المركز 20 من نصيب عائلة كوكس الأمريكية، بثروة بلغت 38.6 مليار دولار، قادمة من نشاط العائلة في مجال الاتصالات والسيارات.

وظهرت عائلة روزينغ الإنكليزية في المركز 21 ، قادمة من نشاطات صناعية.

وجاءت عائلة كووك من هونغ كونغ في المركز 22 من نشاطات في مجال العقارات.

واحتلت عائلة بريتزكر الأمريكية المركز 23، وهي المالكة لسلسلة فنادق "حياة" أو "هايات" حول العالم.

وظهرت عائلة فيريرو الإيطالية في المركز 24، قادمة من صناعة الحلويات الشهيرة مثل "نوتيلا" و"فيريرو روشيه".

وحلت عائلة جونسون (SC) الأمريكية في المرتبة الأخيرة 25 من القائمة، بثروة بلغت 33.8 مليار دولار، قادمة من العمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية.

كم حجم الثروات ؟

في المجمل فأن ثروة أغنى 26 عائلة في العالم بلغت 1.7 تريليون دولار لعام 2021، فقط لا غير بزيادة 22% عن العام الماضي.