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بلومبيرغ: الرياض تغرق بمزيد من العزلة بعد تصاعد غضب أمريكا

بلومبيرغ: الرياض تغرق بمزيد من العزلة بعد تصاعد غضب أمريكا
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