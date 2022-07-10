بلينكن: روسيا لها دور في اضطرابات سريلانكا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن مخاوفه من انعكاس وتأثيرات القيود التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب الأوكرانية، على استقرار العديد من دول العالم.

وأشار بلينكن إلى أن تلك القيود الروسية، قد تكون سببا في الإضطرابات التي شهدتها سريلانكا.

وقال بلينكن للصحافيين في هونغ كونغ “نرى تداعيات هذا العدوان الروسي في كل مكان. قد يكون ساهم في الوضع في سريلانكا، نشعر بالقلق إزاء انعكاساته في أنحاء العالم”.

وجدد بلينكن دعوته لموسكو من أجل السماح بخروج حوالى عشرين مليون طن من الحبوب من أوكرانيا حيث هي محاصرة منذ بدء الغزو الروسي للبلد في 24 شباط/فبراير.

وقال بلينكن “ما نراه في العالم بأسره هو انعدام متزايد للأمن الغذائي تفاقم بشكل كبير مع العدوان الروسي على أوكرانيا”.

ولفت إلى أن انعكاسات الحرب في أوكرانيا طالت كذلك تايلاند حيث سجلت أسعار الأسمدة “ارتفاعا حادا” بسبب محاصرة المرافئ الأوكرانية.

وقال بلينكن “هذا على قدر خاص من الأهمية في بلد زراعي حيوي مثل تايلاند، لأنه في غياب الأسمدة، نعرف أن المحاصيل ستتراجع في العام التالي وأن الأسعار قد ترتفع”.