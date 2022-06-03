بلينكن: علينا العمل على التصدي لمعاداة الإسلام

دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إلى ضرورة العمل على التصدي للمشاعر “المعادية” للإسلام والمسلمين.

جاء ذلك خلال تقديمه تفاصيل التقرير السنوي للحريات الدينية حول العالم لعام 2021.

وقال إن الحرية الدينية “أولوية” في السياسة الخارجية الأمريكية، لافتا إلى ضرورة التصدي لمعاداة الإسلام، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

وأوضح أن قمع الحكومة الصينية لأقلية الإيغور المسلمة “مازال مستمرا”.

وتابع: “تقرير الحريات الدينية لسنة 2021 يشير إلى انتهاكات في عدد من الدول بينها الصين وروسيا وأفغانستان”.

وأشار إلى ضرورة التركيز على أن يمارس الناس شعائرهم الدينية بحرية.

يشار إلى أن التقرير يرصد من وجهة نظر واشنطن “القيود التي تفرض على الأقليات الدينية” في 200 دولة تقريبًا حول العالم.

ومن اللافت في مثل هذه التقارير التي تصدر عن واشنطن أنها لا تتطرق إلى الأحداث المتعلقة بقيود الحريات الدينية التي تتم داخل حدود الولايات المتحدة.