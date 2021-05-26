بلينكن في القاهرة لتثبيت الهدنة في غزة

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، زيارة رسمية إلى القاهرة، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، عقب التصعيد الأخير بين الفصائل وإسرائيل في غزة.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، بأن "بلينكن وصل الأربعاء، إلى القاهرة، في إطار جولة في الشرق الأوسط لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة".

وتعتبر هذه أول زيارة لوزير خارجية الولايات المتحدة إلى مصر منذ وصوله منصبه.

ويلتقي بلينكن، خلال زيارته التي تستمر ساعات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، بحسب إعلام محلي بينه جريدة "الشروق".

وتأتي زيارة بلينكن لمصر، في إطار جولة في المنطقة بدأت الثلاثاء، وشملت إسرائيل ورام الله، ومن المقرر أن تشمل أيضا الأردن لبحث تثبيت الهدنة.

وفجر الجمعة، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".