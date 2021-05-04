بلينكن: مصرون على إعادة كل أمريكي محتجز في إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أن الولايات المتحدة مصرة على “إعادة كل أمريكي محتجز في إيران إلى بلاده”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على هامش اجتماع مجموعة السبع.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تصر على “إعادة كل أمريكي محتجز في إيران إلى بلاده”، لافتا أن هذا الأمر يبقى من اهتمامات الإدارة الأمريكية دائما.

واعتبر أن التقارير الإعلامية عن صفقات لإطلاق سراح سجناء في إيران “غير صحيحة”.

وفي سياق آخر، أكد الوزيران على العمل الوثيق ما بين واشنطن ولندن، وتلاقي وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة.

وعلى هامش عرضه لمجموعة السبع، سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال بلينكن إنه “لا حليف أوثق للولايات المتحدة من بريطانيا” وأنهما ملتزمتان بميثاق حلف الناتو، معربا عن شكره لدعمها محاسبة روسيا.

وأفاد بلينكن بأن “واشنطن لا تتطلع للتصعيد مع موسكو”، ولكن سيتم التركيز على أفعال “روسيا والمسار الذي ستختاره”.

وحول ملف الانسحاب من أفغانستان، قال الوزير الأمريكي إنه “بانسحابنا لا نفك الارتباط معها بل سنعزز علاقاتنا الدبلوماسية وستستمر مساعداتنا لها”،

ودعا بلينكن كوريا الشمالية لـ”اغتنام الفرصة المتاحة أمامها” والتزامها بمسار دبلوماسي في ملف نزع سلاحها النووي التام من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن واشنطن أنهت مراجعة سياستها الخارجية تجاهها.

من جانبه، قال راب، إن بريطانيا “تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة”، حيث يوجد وجهات نظر متطابقة في العديد من الملفات، مثل التعامل مع روسيا والصين، أو مواجهة جائحة كورونا، أو حتى الانسحاب من أفغانتسان.

وأضاف أنه من “مسؤولية إيران إطلاق سراح السجناء الذين تم اعتقالهم اعتباطيا والتقارير عن صفقة بشأنهم غير صحيحة”.

وأكد راب أن بريطانيا تدعم جهود الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية، وفيما يتعلق بروسيا، فإنه على موسكو تغيير سلوكها.

وأشار إلى أن “أولوياتنا في أفغانستان مشتركة مع الولايات المتحدة، وهي حماية قواتنا إلى غاية الانسحاب التام في سبتمبر/أيلول المقبل”.

ومجموعة السبع، منظمة تتكون من 7 دول صناعية كبرى على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. (الأناضول)