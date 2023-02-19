بلينكن: موسكو زودت طهران بطائرات حديثة

زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إيران حصلت على مقاتلات روسية حديثة، مقابل تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة، لإستخدامها في المعارك الدائرة بأوكرانيا.

ولم يقدم وزير الخارجية الأمريكي، خلال مقابلته مع قناة "سي بي إس"، أي دليل على مزاعمه السابقة، مشيرا إلى أن ما تحدث به مجرد "اشتباه" فقط من قبل الولايات المتحدة.

وقال بلينكن: "إنه طريق ذو اتجاهين.. روسيا تزود إيران أيضا بمعدات عسكرية، بما في ذلك ما يبدو أنها طائرات مقاتلة متطورة. يبدو أن هذا قد يحدث، وهو ما سيجعل من إيران تهديدا أكبر".

واشار بلينكن، إلى أن واشنطن تشاورت مع حلفائها، حول هذا الموضوع، في جميع أنحاء العالم.

وتحدث بلينكن، عن إمكانية أن تقدم بكين أسلحة وذخائر فتاكة لروسيا، بحسب معلومات لدى الولايات المتحدة.

كما ادعى وزير الخارجية الأمريكية، أن الشركات الصينية الخاصة، قدمت الكثير من الدعم غير الفتاك لروسيا.

يذكر أن طهران، نفت في أكثر من مناسبة، على لسان مسؤولين بارزين في الدولة، أن تكون إيران قد زودت روسيا بطائرات مسيرة، لإستخدامها في الصراع الدائرة بأوكرانيا.

وكان البيت الأبيض، قد تحدث في وقت سابق، عن تعاون دفاعي كامل بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن طيارين إيرانيين يتلقون تدريبات على المقاتلات في روسيا، التي يمكن أن تستقبلها طهران في هذا العام 2023.