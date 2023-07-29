بلينكن: ندعم رئيس النيجر المخلوع.. ونحذر من وقف مساعدات بمئات الملايين

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن دعم الولايات المتحدة "الثابت" للرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، مؤكدا أن الانقلاب العسكري يُعرّض "مساعدات بمئات ملايين الدولارات" الموجهة لنيامي للخطر، صرّح بذلك متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر يوم الجمعة.

وفي اتصال هاتفي مع بازوم، والذي يُعد الثاني خلال أيام قليلة، أكد بلينكن استمرار الولايات المتحدة في العمل من أجل استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر.

كما أثنى بلينكن على دور بازوم في تعزيز الأمن ليس فقط داخل النيجر بل أيضًا في منطقة غرب إفريقيا عمومًا.

هذا، وقد عبّر بلينكن عن قلقه من استمرار احتجاز بازوم، حيث أكد للزعيم النيجري السابق محمد إيسوفو أن اعتقاله يُعرّض سنوات من التعاون الناجح ومساعدات بمئات ملايين الدولارات التي كانت توجّه لنيامي للخطر.

كما بحث وزير الخارجية الأميركي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا الوضع في النيجر وأكد على ضرورة بذل الجهود لاستعادة النظام الدستوري في هذا البلد.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيرأس اجتماعًا دفاعيًا بشأن الانقلاب في النيجر يوم السبت.

وقد طالبت فرنسا بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير، وأكدت أن الرئيس الوحيد للنيجر هو محمد بازوم.

وقد دعت الخارجية الفرنسية أيضًا إلى عدم التأخّر في استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطيًا في النيجر.

من جانبه، أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وأكد المجلس المؤلف من 15 عضوًا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.

