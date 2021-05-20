بلينكن يتحدث مع نظيره الإسرائيلي ويتوقع خفضا للتصعيد في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع خفضا للتصعيد.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تحدثتُ مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي حول جهود إنهاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. وتتوقع الولايات المتحدة أن ترى خفضا للتصعيد على طريق وقف إطلاق النار”.

وتفجرت أحدث موجة للعنف بن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 10 أيار/ مايو الجاري، وقتل خلالها حتى الآن 257 فلسطينيا وأصيب آلاف، بينما قتل12 إسرائيليا وأصيب العشرات. (د ب أ)