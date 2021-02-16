بلينكن يتعهّد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء الإثنين قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين بالإضافة إلى جندي أمريكي، متعهّداً بـ”محاسبة المسؤولين عنه”.

وقال بلينكن في بيان: “نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق”، مضيفاً: “لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين”. (أ ف ب)