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بلينكن يحدد شرطين لاتمام صفقة الـ F-35 مع الامارات

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 05:21
شروط اميركية لاتمام الصفقة مع ابو ظبي
شروط اميركية لاتمام الصفقة مع ابو ظبي

رغم الجدل بشان الغاء دولة الامارات صفقة طائرات اف 35 مع الولايات المتحدة وتخمين الاخيرة بان ابو ظبي تناور، كون التصريح صدر عن مسؤول صغير المستوى، فان واشنطن وعلى لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اكدت رغبتها في بيع مقاتلات F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما رغبت أبوظبي في ذلك.

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شروط اميركية 

وتحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن شرطين لاتمام الصفقة وقال إن واشنطن مستعدة للمضي قدما في صفقتي بيع مقاتلات F-35 والدرونز للإمارات هما ضمان المستوى العسكري النوعي لإسرائيل، وإجراء مراجعة للتقنيات المستخدمة في الإمارات.

ابو ظبي تهدد واشنطن

والثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.
وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن باعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.

صفقة الـ 50 طائرة للامارات

وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.
وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".

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كلمات دالة:اف 35ابو ظبيبلينكنالامارات العربيةاسرائيلايران

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