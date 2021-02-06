بلينكن يضغط على الصين بشأن الأويغور والتيبت وهونغ كونغ

حضّ وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة بكين على احترام حقوق الأويغور والتيبت وهونغ كونغ، خلال أوّل اتّصال بين مسؤولين من البلدين منذ تولّي الرئيس جو بايدن السلطة.

وقال بلينكن للدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي خلال مكالمة هاتفيّة الجمعة، إنّ “الولايات المتحدة ستُواصل النضال من أجل حقوق الإنسان والقيم الديموقراطيّة، بما في ذلك في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ”، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة.

وكتب بلينكن عبر تويتر بعد مكالمته مع يانغ جيتشي “لقد أوضحتُ أنّ الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحنا الوطنية، وتدافع عن قيمنا الديموقراطية، وتحاسب بكين على انتهاكاتها للنظام الدولي”.

وأشار بيان الخارجيّة الأمريكيّة إلى أنّ بلينكن “ضغط على الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب العسكري في بورما“.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستحاسب بكين “على جهودها لتهديد الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان، وتقويضها للنظام الدولي القائم على القواعد”.

وتأتي هذه اللهجة الصارمة بعد أن قال بلينكن خلال جلسة الاستماع المخصصة لتثبيته، إنه سيواصل نهج الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الصين وهي احدى نقاط الاتفاق النادرة بين الإدارتين. (أ ف ب)