بلينكن يلتقي زعماء المنطقة ويعزز الحوار مع الفلسطينيين

أكدت الرئاسة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له".

وفي بيان له، أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أن وزير الخارجية سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع"، لافتا إلى أن "بلينكن سيلتقي بزعماء إسرائيليين، وسيتواصل مع شركاء مهمين آخرين في المنطقة".

هذا وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "أنتوني بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من اليوم (24 مايو) إلى 27 مايو الجاري"، مؤكدة أنه "سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله، وزعماء آخرين في المنطقة".

تغيير لهجة الادارة الاميركية

وامس الاحد شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية توفير ظروف أمنية متساوية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مبديا الالتزام الثابت لإدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين.

وصرح بلينكن، في حوار مع شبكة ABC اليوم الأحد، بأن تركيز بايدن على "دبلوماسية حاسمة وعنيدة لكن هادئة" أتاح وضع حد لجولة التصعيد العسكري الأخيرة حول قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة بدء العمل الآن على تحقيق إنجازات إيجابية أكبر من خلال التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وإعادة إعماره.

وتابع أنه "من المهم حيويا أن ينخرط كلا الطرفين في محاولات لبدء تحقيق إنجازات حقيقية في تحسين ظروف معيشة الناس، كي يتاح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش مع الإجراءات المتساوية فيما يخص الأمن والسلام والكرامة".

وردا على سؤال عن استخدام إدارة بايدن كثيرا من كلمة "المساواة" بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط، قال بلينكن: "من المهم حيويا أن يملك الفلسطينيون أملا وفرصة وأن يكون بإمكانهم العيش بأمان تماما كما هو عليه لدى الإسرائيليين".

ولفت بلينكن إلى أن بايدن أعرب بوضوح عن التزامه بحل الدولتين، مبديا قناعته بأنه "الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة عبرية وديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي لديهم الحق فيها".

في الوقت نفسه، قال الوزير إنه لا يعتبر الانتقال مباشرة إلى تطبيق حل الدولتين أمرا مطلوبا في المرحلة الحالية.

مصر والاردن

وشددت مصر والأردن على العمل من أجل إيجاد أفق سياسي، للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمان، الاثنين، جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري سامح شكري.

وقال الصفدي إنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل، مشيرا إلى رغبة الأردن في ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس.

وأشار إلى أنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين، مضيفا أن العمل يتم من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقال وزير الخارجية المصري: "نريد وضع آليات مع الشركاء الدوليين سعيا لحل القضية الفلسطينية"، وأضاف يجب إيجاد آفاق للحل منعا للدخول في دائرة مغلقة من الصراع المستمر.

كما شدد شكري على أن إعادة إعمار غزة "موضوع يحظى بالأولوية".

وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يجتمع بالعاهل الأردني عبد الله الثاني.