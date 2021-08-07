بلينكين: إدراج 5 قادة بتنظيمات إفريقية على لائحة الإرهاب

أدرجت الولايات المتحدة قادة تنظيمات مسلحة في قارة افريقيا، على لائحة قوائم الارهاب العالمي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن بلاده اتخذت خطوات جديدة ضد بعض التنظيمات الارهابية الناشطة في افريقيا.

وأوضح بلينكين : “أعلن تسمية 5 قادة إرهابيين في إفريقيا، هم: بونماد مشود عمر ( تنظيم داعش – موزمبيق)، وسيدانآغ حطة (تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين – مالي)، وسالم ولد بريمات ( تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين – مالي)، وعلي محمد راج ( تنظيم حركة الشباب – الصومال)، وعبد القادر محمد عبد القادر ( تنظيم حركة الشباب – الصومال)، على أنهم إرهابيون عالميون”.

وأشار بلينكين إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حربها ضد الإرهاب في إفريقيا، مبينا أنه يمكن إضافة أسماء جديدة إلى قائمة الإرهاب.

(الأناضول)