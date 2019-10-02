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بماذا علق سعد الحريري عن علاقته مع العارضة كاندس مروي؟

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:15
نيويورك تايمز زعمت في تقرير لها أن الحريري، دفع 16 مليون دولار لعارضة ملابس السباحة
نيويورك تايمز زعمت في تقرير لها أن الحريري، دفع 16 مليون دولار لعارضة ملابس السباحة

علق رئيس حكومة لبنان سعد الحريري اليوم الثلاثاء، على المقال الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بشأن علاقته بعارضة أزياء كاندس فان دير مروي ، قائلاً إنه “مهما شنوا حملات ضدي لن أتوقف عن العمل”.

وفي أول رد له على المقال، قال الحريري خلال ترؤسه اجتماع :  “مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف”، مضيفاً : “صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد”.

نتيجة بحث الصور عن سعد الحريري عارضة ازياء

وتابع الحريري قائلاً : “كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم تيار المستقبل”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز زعمت أمس في تقرير لها أن الحريري، دفع 16 مليون دولار لعارضة ملابس السباحة، كانديس فان دير ميروين، من جنوب إفريقيا، في العام 2013.


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