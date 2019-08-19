بماذا وعد ولي العهد السعودي السودانيين؟

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة وذلك في اول تعليق منه على التوافق بين الفرقاء في هذا البلد

وقالت تقارير اعلامية سعودية ان ولي العهد هنأ في مكالمة هاتفية رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

ووفق تقارير فقد وعد ابن سلمان المسوؤلين في الخرطوم بقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، ومتمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

كما أجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعرب خلاله عن تقديره للدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

وشهد السودان السبت الماضي توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية.