بمرافقة طائرات حربية.. الجيش اللبناني يداهم أحياء في طرابلس

داهمت قوة كبيرة من الجيش اللبناني، بمرافقة طائرات حربية، اليوم السبت، أحياء في مدينة طرابلس شمال البلاد، وقامت بعمليات دهم وتمشيط واسعة، نتج عنها إيقاف مطلوبين.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية، بأن الجيش اللبناني، نفذ منذ ساعات الفجر الاولى، عمليات تمشيط ومداهمات في مزارع زيتون ​أبي سمراء​ في ​طرابلس​

وقال موقع "النشرة" اللبناني: قوة الجيش اللناني رافقها "طيران حربي تابع للقوات الجوية في الجيش"، وقامت بعمليات تمشيط واسعة في المدينة.

وأفاد أن هذه الحملة تم خلالها توقيف عدد من المطلوبين للجهات الأمنية اللبنانية، حيث تمت إحالتهم إلى التحقيق.

وكانت طرابلس قد شهدت أخيرا اشتباكات دارت رحاها في منطقة التل، وراح ضحيتها أربعة قتلى، منهم أحد المطلوبين أمنيا.