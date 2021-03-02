بمشاركة دول عربية.. اسرائيل تسعى لتأسيس تحالف إقليمي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأنها "علمت أن إسرائيل تجري اتصالات مع دول غربية لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة عدة دول عربية، في ظل التهديد الإيراني".

وأشارت "مكان" إلى أن "التقارير حول محادثات مسؤولين في القدس تزايدت في الأيام الأخيرة، مع نظرائهم في عواصم عربية".

وأوضحت أن أبرز هذه المحادثات "كانت تلك التي نشرت في وسائل الإعلام، وهي المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولقاء وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.