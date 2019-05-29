بمقص للأظافر وشفرة حلاقة..أسير فلسطيني يجري عملية لابن شقيقه

اضطر الأسير فلسطيني خالد مخامرة، للاستعانة بعمه “طالب مخامرة”، المعتقل معه في سجن “نفحة” الإسرائيلي، لإزالة بقايا شظايا الرصاص من قدمه، في عملية جراحية أجراها له، وذلك بعد ثلاث سنوات على إصابته بها، نتيجة مماطلة إدارة السجون الإسرائيلية في إجرائها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان الأربعاء، إن الأسير طالب مخامرة تمكّن من إزالة الشظايا من قدم ابن شقيقه، بواسطة مقصين للأظافر وشفرة حلاقة ومعقم، حيث جرى ذلك خلال مرحلتين في شهر أيار/ مايو الجاري.

وذكر النادي أن “حالة الأسير خالد مخامرة ليست الوحيدة، بل هناك عشرات الأسرى ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات جراحية، لكن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في إجرائها لإيصال الأسير المريض والمصاب لمرحلة يصعب فيها علاج المرض والإصابة”.

وذكر بيان النادي، أن طالب مخامرة معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات، وابن شقيقه خالد، معتقل منذ عام 2014 وهو محكوم بالسّجن المؤبد، حيث تعرض لإصابة برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اعتقاله، وكلاهما من بلدة يطّا قضاء الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، يصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 5700 أسير ، بينهم 1800 مريض، ويحتاج 700 منهم تدخل طبي عاجل.