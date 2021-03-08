  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. بمناسبة يوم المرأة العالمي.. مظاهرات في فرنسا (فيديو)

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. مظاهرات في فرنسا (فيديو)

منشور 08 آذار / مارس 2021 - 01:35
مظاهرة في فرنسا
تظاهر في باريس وليون ومونبلييه وكويمبر مئات الأشخاص

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، مظاهرات دعت لها النقابات العمالية والجمعيات الحقوقيون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وحملت المظاهرات مطالب للمساوات بين النساء والرجال في الأجور في فرنسا.

وبحسب مراسلون، انطلقت المسيرة من بورت روايال متجهة إلى ساحة الجمهورية.

وفي وقت سابق، دعت 30 جمعية ونقابة للتظاهر، وقالت إن ظاهرة عدم المساواة بين الرجال والنساء، تفاقمت بسبب الأزمة الصحية الناشبة عن جائحة كورونا منذ عام.

كما دعت للتوقف عن العمل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم بالتوقيت المحلي، احتجاجا عن الفارق في الأجور بين الرجال والنساء، وهيمنة الرجال على بعض الوظائف.

وتظاهر في باريس وليون ومونبلييه وكويمبر مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، يومي السبت 6 والأحد 7 مارس بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ونظمت في العاصمة الفرنسية باريس تجمعات في ساحة الجمهورية بدعوة من مجموعة من الجمعيات النسوية، حيث تجمع حوالي 300 شخص للدفاع عن حقوق المرأة.

وفي مونبلييه، كما هو الحال في العديد من المدن الأخرى، شجبت اللافتات بشكل خاص الهجمات ضد الحق في الإجهاض في العديد من البلدان، بما في ذلك أوروبا.

وكانت التفاوتات، لا سيما في الأجور بين النساء والرجال، التي زاد من حدتها الوباء، في صميم مطالب المتظاهرات. ووفقا لهيئة الإحصاء الأوروبية "Eurostat"، وصلت أجور النساء في المتوسط ​​بنسبة 14.1٪ أقل من الرجال في الاتحاد الأوروبي في عام 2018.

كما دعا المتظاهرون إلى محاربة العنف ضد المرأة وقتل النساء، حيث قتلت 90 امرأة في عام 2020 على يد أزواجهن، أو أزواجهن السابقين.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...