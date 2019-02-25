"بنات الملاكمة" بنكهة سعودية.. هل هو تحريض على التمرُّد أم تمكين للمرأة!‎

بنات الملاكمة

على غرار المسلسلات العربية التي تتناول قضايا المراهقات والفتيات بمرحلهن العمرية المختلفة، كـ "بنات الثانوية" و"بنات الجامعة" يتابع الجمهور العربي والخليجي بشكلٍ خاصٍ تجربة جديدة من نوعها عبر مسلسل "بنات الملاكمة".

وبدأ عرض الدراما الاجتماعية السعودية "بنات الملاكمة" على قناة MBC4، في 17 شباط/فبراير، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

ويروي المسلسل، وهو من اخراج سمير عارف، قصة شاباتٍ خليجياتٍ وتجربتهن الصعبة بالحياة، وكيف يواجهنَ مشاكلهن ويقمنَ بحلّها.

وتختلف طبيعة العمل عن الدراما السعودية والخليجية السائدة، فبطلاته شابات مكافحات، يواجهن ظروف الحياة المختلفة، فكيف ستتمكّن من اجتياز العقبات التي تعرقل طريقهن؟ فالعمل يعتمد على العنصر الشبابي النسائي بصورة خاصة.

واعتمد العمل على العنصر الشبابي النسائي بصورة خاصة، ويجمع كل من ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، آلاء شاكر، دانة آل سالم، العنود سعود، عبير سندر، نورا عصر، درة، علي الشريف، شعيفان العتيبي، محمد مشعل، راكان، زهير حيدر، وبمشاركة زارا البلوشي.

ويتعبر مسلسل "بنات الملاكمة" أول تجارب المؤلفة الإماراتية الشابة أفنان القاسمي، ومن بطولة مجموعة من الممثلات الشابات اللاتي اشتهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى مجموعة من الممثلين المخضرمين.

المسلسل إنتاج مشترك بين شركة "O3" للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي، المندرجة تحت مظلة "Studios MBC"، وtwofour54 أبوظبي، واستغرق تصويره شهرين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ثم انتقل المخرج إلى السعودية لإنجاز المرحلة الثانية من العمل، تحديدًا في العاصمة الرياض.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي:

وتنوّعت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا العمل الذي يُعتبر الأول من نوعه، فقد رحّبت شريحةٌ واسعةٌ من الجمهور بالفكرة واعتبارها إضافة على قضية تمكين المرأة في جميع نواحي حياتها، خاصة البطولة فيه نسائية وشخصياتها فتيات وشابات من مختلف الأعمار، وكل منهن تعبر عن أحد أشكال تمكين المرأة ورصد لأحلامها وطموحاتها ودورها في تكوين الأسرة.

في الوقت الذي رفض آخرون هذه النوعية من الأعمال متوقعين أن تضمَّ في تفاصيلها العديد من المواضيع المثيرة للجدل.

أما القسم الثالث من المغردين فقد اعتبروا أن مسلسل "بنات الملاكمة" ما هو إلا نسخة مشوّهة من الفيلم الهندي Mary Kom والذي جسدت فيها النجمة الهندية "بيريانكا شوبرا" دورمواطنتها بطلة الملاكمة "ماري كوم".