سائحتان بلا عباءة وحجاب في ساحات المسجد النبوي (فيديو)

ظهرت سائحتان داخل ساحات المسجد النبوي في المدينة المنورة، من دون ان ترتديا العباءة او الحجاب كما تقتضي قدسية المكان، وذلك في واقعة وثقها تسجيل فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل.

وتبدو السائحتان في التسجيل وقد استوقفهما رجل امن راح يتحدث اليهما، في ما بدا انه يقوم بافهامهما ان اللباس الذي دخلتا به الى ساحات المسحد يخالف الانظمة.

وفيما كان حشد من المصلين يراقب بانزعاج بالغ ما يجري، قامت السائحتان باخراج قطعتي قماش من حقيبتيهما وحاولتا على عجل ان تغطيا بهما شعريهما المنسدلين.

وانتهى المقطع المصور دون ان يعرف ما اذا كان جرى اخراج السائحتين او توقيفهما من قبل رجل الامن الذي كان يتواصل مع رؤسائه عبر جهاز لاسلكي اثناء كان يتحدث معهما.

واثر الضجة التي اثارها المقطع الذي جرى تداوله تحت عنوان "بنات في الحرم بدون عباية"، بادرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الى اصدار بيان اوضحت فيه ملابسات هذه الواقعة.

وقال البيان ان امراتين "غير مسلمتين" دخلتا بالفعل الى ساحات المسجد يوم الثلاثاء الماضي، وكانتا ترتديان لباسا غير مناسب لخصوصية المكان.

واوضح بيان رئاسة شؤون المسجد انه تبين ان المرأتين كانتا دخلتا الى الحرم النبوي "عن طريق الخطأ"، مضيفا انه تم افهامهما بان للمكان خصوصية وقدسية ورسالة.

وبحسب البيان، فقد ابدتا تفهما لما اوضحه لهما العاملون في المسجد "وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ماوجدنه من حسن التعامل".