بنس: إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها بألا تهاجم أهدافا أمريكية

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أمريكية.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز “نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية أو مدنيين أمريكيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى”.

من جهة أخرى، يعتقد أغلبية الأمريكيين أنه من المحتمل أن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران خلال السنوات القليلة المقبلة.

جاء ذلك وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته رويترز ومؤسسة إيبسوس موري، قبل أن تطلق طهران صواريخ على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات تابعة للولايات المتحدة وقوات التحالف.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجري في الأيام الثلاثة التالية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، فإن 71% من الأمريكيين يعتقدون أنه من المحتمل جداً أو إلى حدٍّ ما أن تكون الولايات المتحدة وإيران في حالة حرب في غضون بضع سنوات.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 51% فقط من الأمريكيين قالوا إن لديهم الرأي ذاته في مايو/أيار 2019، بينما قال ثالث الأمريكيين إن السيناريو غير مرجح.

وفي الاستطلاع الأخير حول القضية، قال 17% فقط إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من غير المرجح أن تحدث، حيث وصف 5% هذه الإمكانية بأنها “غير مرجحة على الإطلاق”.

كما أن 53% من المشاركين بالاستطلاع لا يتفقون مع سياسة الرئيس، دونالد ترامب بخصوص إيران.

هذا إلى جانب أن 4 من كل 10 أمريكيين يرون أن إيران تشكل تهديداً للولايات المتحدة، فيما يقول 4% إنها ليست كذلك.

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في بمحافظتي الأنبار، وأربيل العراقيتين؛ ردا على قتل قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس” الإيراني في عملية أمريكية الجمعة الماضية؛ مما يزيد من مخاطر صراعها مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة “فارس نيوز” الإيرانية شبه الرسمية، أنه وقع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع كذلك أضرارا كبيرة في قاعدة “عين الأسد” بالأنبار؛ رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين وانما اقتصر الأمر على أضرار مادية طفيفة.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة”. (وكالات)