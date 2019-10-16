بنس في انقرة: مليشيات تركية تهاجم الاميركيين واردوغان غير قلق من العقوبات

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدعوات التي تطالبه بوقف إطلاق النار في شمال سوريا، قائلا إن العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد ستستمر بالرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن.

ويدخل الهجوم التركي على شمال شرق سوريا يومه الثامن في حين تشهد المنطقة تغيرات كثيرة وسريعة في الأيام الأخيرة، إذ توجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى أنقرة اليوم للتفاوض مع القيادة التركية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال أردوغان إنه لن يتفاوض أبدا مع الأكراد، وإنه عازم على إنشاء منطقة آمنة على الحدود بين تركيا وسوريا.

وأبلغ أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن أنقرة لن تعلن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا على الإطلاق، حسبما أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية.

وأضاف أردوغان أنه "لا يشعر بالقلق إزاء العقوبات الأمريكية على أنقرة" بشأن العملية التركية شمال شرق سوريا.

في الاثناء قالت قناة سي ان ان الاميركية ان القوات الاميركية تعرضت الى خطر في منطقة عين عيسى عندما فتح مليشيات موالية لتركيا النار عليها