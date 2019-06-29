بنغازي: مطار "بنينا" يوقف الرحلات الى اسطنبول

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في ليبيا اليوم السبت، إيقاف كافة الرحلات المتجهة إلى إسطنبول بتركيا، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (إسطنبول -بنغازي) للمواطنين المتواجدين هناك.

وطالبت إدارة مطار بنينا الدولي، في بيان مقتضب صدر عنها اليوم، ونقلته بوابة “الوسط” المسافرين الذين لديهم حجوزات (ذهاب)، مراجعـــة شركات الطيران ومكاتب الحجز.

يأتي ذلك بعد مؤتمر صحافي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أعلن خلاله إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية.

وأكد المسماري، أن “القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية”.