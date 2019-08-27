بنغلادش بلا عذراوات

أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش قرارا يقضي بسحب كلمة "عذراء" من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد، في حكم وُصف بأنه مهم من جانب المنظمات التي كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي ينطوي على "إذلال وتمييز".

في السابق، كان يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين ثلاث عند ملأ وثيقة الزواج وهي "كوماري" (عذراء) أو أرملة أو مطلقة، بموجب القوانين السارية على الزيجات الإسلامية في بنغلادش.

غير أن المحكمة العليا أمرت باستبدال كلمة "عذراء" بعبارة "غير متزوجة"، حسب ما أعلن المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة الأنباء الفرنسية.

يتوجه هذا القرار بأمر للسلطات بإدراج خيارات "غير متزوج أو أرمل أو مطلق" للرجال المقبلين على الزواج في الوثائق الرسمية.

"إذلال وتمييز"

وترى المنظمات الحقوقية أن إرغام الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى أم لا في وثائق الزواج -وهو تدبير معتمد منذ العام 1961- أمرا ينطوي على "إذلال وتمييز" ويشكل انتهاكا لخصوصية الفتيات.

وسينشر النص الكامل للحكم بحلول أكتوبر/تشرين الأول على أن يدخل حيز التطبيق قريبا.

وقال عين النهار صديقة، محامي المنظمات التي احتكمت في 2014 إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد لإسقاط هذا التدبير، لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا حكم مهم".

ويشكل المسلمون قرابة 90% من سكان بنغلادش البالغ عددهم 168 مليون نسمة.