بنغلادش مستمرة بنقل مسلمي الروهينغا لجزيرة العواصف رغم الانتقادات الدولية

تقول بنغلادش إن عملية نقل الروهينغا طوعية، لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.

قال مسؤولان الأحد، إن بنغلادش ستبدأ في نقل ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف لاجئ من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال خلال اليومين المقبلين، على الرغم من المخاوف المتعلقة بمخاطر العواصف والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة.

ونقلت داكا نحو سبعة آلاف شخص إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر من المخيمات على الحدود مع ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية على سفوح التلال.

وقال الكومودور البحري راشد ستار من الجزيرة، إنه سيتم نقل اللاجئين الروهينغا إلى بهاسان شار بحرا يومي الإثنين والثلاثاء.

وتقول بنغلادش إن عملية نقل الروهينغا طوعية، لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.

ورفضت الحكومة مخاوف بشأن سلامة اللاجئين في هذه الجزيرة، وأشارت إلى قيامها ببناء تحصينات ضد الفيضانات، بالإضافة إلى تسكين 100 ألف شخص وبناء مستشفيات ومراكز للأعاصير.

وتقول أيضا إن الاكتظاظ الشديد في مخيمات اللاجئين يؤدي إلى جرائم.

وتعرضت بنغلادش لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إغاثة أخرى بشأن نقل اللاجئين.

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