بنغلاديش.. الآلاف يهتفون ضد ماكرون في "دكا"

قالت الشرطة في بنغلاديش إن الآلاف من نشطاء الأحزاب الإسلامية يتظاهرون في العاصمة دكا ضد دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

وتظاهر حوالي ثلاثة آلاف شخص أمام مسجد “بيت المكرم” الوطني وسط دكا، وتحركوا في مسيرة باتجاه السفارة الفرنسية.

وقال شهيد الكبير، أحد المنظمين الحشد، إن أكثر من 50 ألف شخص انضموا إلى المسيرة، التي تم توقيفها بعد بضعة كيلومترات، بحسب أحد مسؤولي الشرطة.

وأظهرت لقطات من المظاهرة قيام المشاركين بحرق العلم الفرنسي ودمى تمثل ماكرون.

وقال سيد رضا الكريم، رئيس أحد الأحزاب المنظمة للاحتجاج: “يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بسبب تصريحات رئيسها التي تسيء إلى الرسول”.

(د ب أ)







