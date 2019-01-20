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نتنياهو يتهم اليسار والإعلام بالضغط على النائب العام بإطار قضايا فساد مزعومة

نتنياهو يتهم اليسار والإعلام بالضغط على النائب العام بإطار قضايا فساد مزعومة
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