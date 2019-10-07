بن راشد: والدي والد دبي ومهندسها وسببا في وجود الإمارات

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تغريدة مؤثرة في الذكرى الـ 29 لوفاة والده.

وقال ابن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر 1990 رحل راشد بن سعيد آل مكتوم.. رحل عن دبي والدها ومهندسها.. تصدعت برحيله الكثير من القلوب، لم يصدق الكثيرون أن من كان أبا لهم قد رحل".

وأضاف: "أصعب رحيل هو رحيل الوالد.. يجعلك يتيما..ل أنه كان سببا في وجودك.. في حياتك".

وتابع قائلا إن والده كان سببا في وجود وطنه الإمارات. (روسيا اليوم)