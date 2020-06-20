بن زايد: نؤكد دعم الإمارات الثابت للسودان

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم بلاده الدائم للحكومة السودانية، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكتب بن زايد في تغريدة على "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور عبد الله حمدوك.. أكدت خلاله دعم الإمارات الثابت للسودان وشعبه الشقيق في مرحلته الانتقالية".

وأضاف: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون الأخوي بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية".

وأرسلت الإمارات في أبريل الماضي طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمه في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي، زار السودان العام الماضي، والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وشدد خلال الزيارة على دعم الإمارات للسودان. (وكالات)