بن زايد يجتمع مع بوتين في سان بطرسبرج الجمعة

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد في سان بطرسبرج الجمعة، بحسب ما افادت وسائل الإعلام الروسية.

وقال موقع "روسيا اليوم" ان بوتين سيجتمع مع بن زايد قبل ان يشارك في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد الجمعة.

وتشارك الإمارات في نسخة المنتدى للعام الحالي كضيف شرف.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الجمعة اهتمام روسيا بتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الإمارات التي تربطها علاقات استراتيجية مع موسكو.

ويشارك زعيم عربي اخر في اعمال المندى هو الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي يزور روسيا حاليا.

بوتين يتحدث مع تبون الذي يزور روسيا حاليا

ومن المرتقب أن يلقي تبون كلمة أمام المشاركين في المنتدى.

وكان بيسكوف قال الاربعاء، ان بوتين سيلقي خطابا مهما في منتدى بطرسبورغ ستشمل تقييما مفصلا لحالة وتطور الاقتصاد الروسي الذي يواجه تجديات في ظل العقوبات المشددة التي يفرضها الغرب بسبب الحرب في اوكرانيا.