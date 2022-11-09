"بن سلمان": العالم لا يحتمل انقطاع النفط السعودي ل "3 أسابيع"

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تفعيل المملكة لخطط حالات الطوارىء، بشأن لصادرات النفط، ساهم في إنقاذ الوضع، بشأن صادرات النفط.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن العالم لا يمكن أن يتحمل أكثر من ثلاثة أسابيع، انقطاع صادرات النفط السعودية.

وقال الأمير بن سلمان، خلال كلمة في "المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022" المنعقد في العاصمة الرياض: "إن قطاع الطاقة يعد الأكثر تأثرا بالهجمات السيبرانية".

واعتبر، أن الهجمات السيبرانية، سلاح بدون جيش أو مسيرات، منوها إلى دورها المؤثر والخطير على قطاع الطاقة عالميا.

وأوضح الأمير بن سلمان، أن على الحكومات والمنظمات التعاون لصد التهديدات السيبرانية، ووضع حد لها، وقال: ""علينا أن نكون استباقيين لصد التهديدات السيبرانية".

وأضاف: "إن الهجمات السيبرانية تتغير بسرعة وعلينا أن نعي ذلك".، مشيرا إلى أنه دائم الحذر بشأن ذلك، وأكد: "لا يجب أن تؤخذ الأمور كأنها مُسلمٌ بها".