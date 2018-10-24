ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، امام مؤتمر "مبادرة الاستثمار" المنعقد في الرياض الأربعاء، إن حادث مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول"بشع وغير مبرر"، لكنه اكد انه لن يكون هناك خلاف بين بلاده وتركيا في ظل قيادة الملك سلمان والرئيس رجب طيب اردوغان.

واختفى خاشقجي، وهو كاتب رأي بصحيفة واشنطن بوست، يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد دخول القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق من أجل الزواج. وبعد أن نفت السعودية على مدى أكثر من أسبوعين أي علم بمصيره، قالت إنه قتل في شجار داخل القنصلية.

واكد ولي العهد أن السعودية تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع.

وأضاف أن التعاون بين السعودية وتركيا عمل مميز، وأن هناك الكثير يحاول استغلال الظرف.

وقال: لن يحدث هذا الشرخ بين تركيا والسعودية طالما هناك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وألقت الرياض باللوم في وقت لاحق على ما وصفته بأنه عملية مارقة. وكان خاشقجي منتقدا لولي العهد. وقال أردوغان إن تركيا لن تترك القتلة يفلتون من العدالة أيا كانت مكانتهم.

في السياق الاقتصادي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن الأرقام هي التي تتحدث، وأن العام المقبل ستكون الأرقام أفضل بكثير، وأن إيراداتنا غير النفطية في آخر عامين تضاعفت ثلاث مرات، وستكون هناك لأول مرة بتاريخ السعودية تقر ميزانية بأكثر من ترليون ريال سعودي، وهناك تضاعف في الوظائف مع أن نسبة الرواتب ستنخفض من الميزانية.

واعتبر ولي العهد السعودي أنه يعيش بين "شعب جبار وعظيم"، طالباً من الجمهور على سبيل الممازحة عدم تصديقه والثقة بالأرقام.

وقال إن همة السعوديين مثل "جبل طويق ولن تنكسر.

وعن رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، قال الأمير محمد بن سلمان: لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط. لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد.