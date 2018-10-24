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بن سلمان: حادث خاشقجي "بشع" ولن يكون هناك شرخ بيننا وتركيا

بن سلمان: حادث خاشقجي "بشع" ولن يكون هناك شرخ بيننا وتركيا
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