بن سلمان يهاتف 5 زعماء عرب للترويج لمشروعه "الشرق الأوسط الأخضر"

اجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالات مكثفة شملت 5 زعماء عرب لبحث مشروع إقليمي ضخم لزراعة الأشجار.

وقالت مصادر اعلامية رسمية في العربية السعودية ان ولي العهد اصل بقادة قطر والكويت والبحرين والعراق والسودان،

حيث شدد على ان "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف، بالشراكة مع دول المنطقة، لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم".

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البرهان يشيد بمبادرة ابن سلمان

وأفادت وكالة "سبق" السعودية بأن رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، "بارك خلال اتصال مع ولي العهد السعودي هذه المبادرة"، معتبرا أنها ستعود بالنفع على المنطقة والعالم، مبديا استعداد السودان للعمل مع السعودية لإنجاحها، وتحقيق أهدافها.

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من جهته، استعراض بن سلمان مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وأكد الكاظمي العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

دعم قطري لمبادرة ابن سلمان

كما تواصل ولي العهد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين حمد بن عيسى وبحث معهما مبادرته، وقد قدما دعمهما الكامل لهذه المبادرة، وأعربا عن استعداد بلديهما لدعم كافة الجهود لتحقق أهداف المبادرة.

وكان ولي العهد قد كشف عن البرنامج الطموح يوم السبت، ويهدف لزراعة عشرة مليارات شجرة بالمملكة خلال العقود القادمة فضلا عن التعاون مع دول عربية أخرى لزراعة 40 مليار شجرة أخرى لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي.

وقالت الوكالة إن المبادرة تهدف أيضا "إلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية".

وتعد "مبادرة السعودية الخضراء" جزءا من رؤية 2030 لولي العهد لخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد.