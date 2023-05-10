"بن غفير": "حان وقت الإغتيالات"

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على الهجوم الواسع الذي بدأه الجيش الاسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأكد الوزير الاسرائيلي المتطرف، "بن غفير"، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، أن وقد الإغتيالات قد حان.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، بدء شن هجوم واسع على قطاع غزة، مؤكدا أن إطلاق عملية "السهم والدرع" ضد حركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، جاء بعد استعدادات طويلة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن "اسرائيل" مستعدة لأي سيناريو على جميع الجبهات، وفقا لموقع "آي – 24" العبري.

ونوه أدرعي، إلى أن العملية الأخيرة التي شنها الجيش في غزة، تعتمد على تخطيط ومعلومات استخبارية مهمة.

واستهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواقع لحركة الجهاد الإسلامي، جنوب قطاع غزة، أسفر عن سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح حرجة، جراء صاروخ أطلق من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وقال أدرعي، إن الجيش "استهدف خلية للجهاد الإسلامي كانت في موقع إطلاق صواريخ جنوب قطاع غزة".

وشنت اسرائيل فجر الثلاثاء، غارات جوية أدت لاستشهاد 15 شخصا وإصابة أكثر من 20 جريحا، من بينهم قادة في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد وهم: جهاد شاكر الغنام، وخليل صلاح البهتيني، وطارق محمد عز الدين.