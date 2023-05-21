بن غفير من قلب "الأقصى": الحرم القدسي ملك لإسرائيل (فيديو وصور)

ألقى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، كلمة عنصرية داخل المسجد الأقصى، عقب اقتحامه برفقة حراسة مشددة من قبل ضباط الأمن ومخابرات الإحتلال.

وأكد الوزير المتطرف "بن غفير" الذي أدى الصلاة اليهودية في "الأقصى"، أن الحرم القدسي ملك لاسرائيل، وقال: "تهديدات حماس لن تمنعنا من التواجد هنا، نحن أصحاب المنزل في الحرم القدسي وهذا ملكنا وليس لغيرنا، وهو مهم للجميع".

واستمر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ما يقارب النصف ساعة، وذلك برفقة رئيس منظمة إدارة "جبل الهيكل" في المنطقة الشرقية وفي منطقة باب الرحمة.

🔴National Security Minister Ben-Gvir ascended the Temple Mount this morning



Commenting after the visit, @itamarbengvir praised the police force, saying “the threats of Hamas won’t help, we are the owners of Jerusalem”



📹Temple Mount Administration pic.twitter.com/CQdlFMGV62 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 21, 2023

كما تطرق بن غفير في كلمته، إلى منطقتي الجليل والنقب مشيرا إلى ضرورة "تهويدهما"، عبر الاهتمام بهما بشكل أكبر وتخصيص ميزانيات خاصة لهما.

وجاء في كلمته "يجب أن نهتم بالجليل والنقب، القدس مهمة للغاية وهي ملكنا ونفسنا، وكذلك الجليل والنقب علينا الاهتمام بهما وتخصيص ميزانيات خاصة .. 'الجليل روحنا".

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف للمسجد الأقصى في ذكرى "توحيد القدس"، وهي ذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة وفقًا للتقويم العبري. يوم الجمعة كان يوم الاقتحام، ويجب الذكر أنه خلال يومي الجمعة والسبت لا تُسمح بالاقتحامات للمسجد الأقصى.

وسط حراسة أمنية.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، حيث أدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد pic.twitter.com/HCJtnPgFGf — 24.ae (@20fourMedia) May 21, 2023

المستوطنون يعودون إلى حومش

وفي تصعيد خطير تم السماح للمستوطنين من بالعودة والاستقرار في مستوطنة "حومش"، التي كانت قد أخليت من قبل الجيش في عام 2005. ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه يمكن للمستوطنين العودة إلى هذه المستوطنة وذلك بإلغاء قانون الانفصال.

تم توقيع القرار من قبل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، وذلك بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من أربع مستوطنات في المنطقة.

تلك الخطوة تعكس سماح السلطات الإسرائيلية رسميًا للمستوطنين بالعودة والاستقرار في مستوطنة "حومش".

