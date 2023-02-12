"بن غفير" يؤكد: سننفذ "السور الواقي 2" في القدس

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على الانتقادات التي وجهت له بشأن تصريحاته حول القيام بعملية "السور الواقي 2" في القدس، بتأكيده العزم على تنفيذ تلك العملية.

وقال بن غفير، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر": "نحن مصممون على تنفيذ "السور الواقي 2" في القدس".

وأضاف الوزير المتطرف: "إن من صلاحيات جهاز الشرطة، تدمير المنازل غير قانونية، واعتقال أكثر من 150 هدفا ومداهمة المنازل، ووقف التحريض في المساجد".

وتأتي تصريحات "بن غفير"، بعد موجة من الإنتقادات الواسعة التي تلقاها من داخل الداوئر السياسية الإسرائيلية، بعد أن أعلن مساء الجمعة الماضي، عن تنفيذ "السور الواقي 2" اعتبارا من اليوم الأحد.

وعلى الرغم من تأكيد "بن غفير"على أهمية اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، إلا أنه اعتبر أن فرض السيطرة مهم جدا، وأنه سيحرص على القيام بذلك.

عاصفة من الإنتقادات

يشار إلى أن وزير الأمن القومي، كان قد أعلن عزمه تنفيذ "السور الواقي 2"، بعد عملية دهس نفذها شاب فلسطيني في أحد شوارع مدينة القدس، وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من المستوطنين.

وجوبه بيان "بن غفير" بعاصفة من الانتقادات من قبل مسؤولين سياسيين اسرائيليين، اعتبروا أن مثل هكذا نوع من القرارات لا يتخذ على الرصيف، وإنما من خلال التشاور مع المؤسسة الأمنية بكاملها، وعقد اجتماع للكابينت.

ووصف رئيس المعارضة يائير لابيد، "بن غفير" بوزير التيك توك، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "وزير التيك توك وجه" بالدخول في عملية السور الواقي 2. لا يوجد كابينت ولا تقييم للوضع ولا تنسيق بين قوات الأمن. إذا لم يكن الأمر خطيرا فسيكون سخيفا مثله".

إغلاق منزل عائلة "قراقع"

من جهة أخرى أغلقت قوات الإحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، منزل عائلة الشهيد حسين قراقع، منفذ عملية الدهس في القدس.

وقال شهود عيان من أبناء "الطور"، إن فرق وطواقم خاصة من قوات الإحتلال، اقتحمت منزل "قراقع"، بعد إخلاء ساكنيه، وقامت بإغلاق الشبابيك والنوافذ بأجهزة خاصة.

وعلى إثر ذلك شهد الشارع الذي يتواجد فيه المنزل مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال.

وكانت قوات الإحتلال، قد أمهلت مساء أمس السبت، عائلة "قراقع" 3 ساعات لتفريغ محتوياته واخلائه لتنفيذ قرار إغلاقه.