"بن غفير" يصدر تعليمات خطيرة.. المسيرات الاسرائيلية تتساقط في جنين (صور)

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات جديدة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التعامل مع الفلسطينيين، وذلك بهدف تسهيل إطلاق النار عليهم وتخفيف القيود المفروضة على استخدام القوة.

ووفقًا لتقرير قناة 12 الإسرائيلية، تهدف هذه التعليمات الجديدة إلى تشجيع المستوطنين على حمل السلاح واستخدامه بحرية أكبر ضد الفلسطينيين.

وتمت الموافقة على هذه التعليمات في قسم التحقيقات بالمقر المركزي للشرطة الإسرائيلية.

وكانت التعليمات السابقة تتطلب من منفذي العمليات تسليم أسلحتهم والتحقيق معهم لفترة طويلة، بينما تغيرت الآن الإجراءات حيث يُسمح للمستوطنين بإبقاء أسلحتهم ويتم تجنب التحقيق معهم بشكل مباشر بمجرد الاشتباه بتنفيذ عمليات.

وأشار التقرير إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى تشجيع المستوطنين على استخدام القوة وإطلاق النار على الفلسطينيين بشكل أكثر سهولة وتسهيلًا.

تم الاتفاق بين بن غفير وشرطة الاحتلال على إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة المطلقين وإجراء التحقيقات معهم وفقًا لتقديرات ضباط الشرطة ومراجعاتهم.



كتيبة جنين تسقط طائرات مسيرة

من جهة أخرى أعلنت كتيبة جنين الفلسطينية اليوم الأحد، عن إسقاط عدد من المسيرات التابعة للقوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ونشرت كتيبة جنين بيانًا يفيد بأن مجاهديها تمكنوا من إسقاط عدد من المسيرات التابعة للقوات الإسرائيلية خلال معركة استمرت في مدينة جنين.

وسبق أن نشرت كتيبة جنين تصريحًا يفيد بأنها استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم بإطلاق نيران كثيفة ومتتالية، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية.