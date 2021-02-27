بن كيران: الربيع العربي لم ينتهِ

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق، إن “الحكام المتسلطين في العالم العربي، سوف يأتي يوم يبحثون فيه عن أرض تؤويهم ولا يجدونها”، مؤكدا أن الربيع العربي لم ينته.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها بن كيران في المؤتمر الثاني للمجلس العربي، الذي انعقد مساء الجمعة، عبر تقنية البث المباشر، تحت شعار: “الربيع العربي: دروس التجربة وتحديات المستقبل”.

وقال بن كيران: “الحكام المتسلطون سوف يأتي يوم يبحثون فيه عن أرض تؤويهم ولا يجدونها ويبحثون عن ظل ولا يجدونه”.

وأضاف: “أحسن شيء هو أن يتصالحوا مع شعوبهم ولو تدريجيا وينفسوا الأمور”.

وأعرب بن كيران عن ثقته في أن الحكام باستطاعتهم تغيير الأوضاع، وقال: “مع الأسف الشديد أنا مقتنع أنه يمكنهم أن يصححوا الأوضاع لكن ينبغي أن يكون لهم من الذكاء ما يكفي”.

وزاد قائلا “عليهم أن يفهموا في النهاية أنه لا يمكنهم أن يهزموا شعوبهم”، معتبرا أن الشعوب ستنتصر طال الزمان أم قصر.

وشدد رئيس الحكومة المغربية السابق على أن بلده “كان موفقا في التعامل مع الربيع، لكن لم نصل بعد إلى ما كنا نرجو لبلادنا من حيث العدل، ويمكن أن يكون متنفسا ونموذجا” لدول المنطقة. (الأناضول)