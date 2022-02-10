بهاء الحريري يقترح حلا لخروج لبنان من الانهيار الاقتصادي

نشر بهاء الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، تغريدة على موقع "تويتر"، أشار فيها إلى حلول لكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وجاء في تغريدة الحريري: "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته"