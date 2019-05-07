بهذه الطريقه اعتذر الداعيه السعودي عائض القرني عن "ماضيه"

خلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية" قال الداعية السعودي، عائض القرني: "أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان".

وهاجم القرني المقرب من آل سعود ، الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران، يكنّون العداء للسعودية.

وأوضح أنه لا مكان للمنطقة الرمادية بعد اليوم، وأنه بايع الملك سلمان، ومحمد بن سلمان، بيده، ويعتبرهما خطا أحمرا.

واعتبر القرني أن "الحياد خيانة"، وأن من يصمت عن الدفاع عن الوطن، فاقد للمروءة، والكرامة.

وقال عائض القرني، إنه ذهب إلى سلطات بلاده، وقدم اعتذاره عن عمله السابق مع القطريين، متهما العديد من المواطنين، بالحصول على أموال طائلة من الدوحة.

وزعم القرني، أن قناة "الجزيرة"، وأمير قطر السابق، حمد بن خليفة، استضافوه، بعد هجمات 11 سبتمبر، من أجل مهاجمة بلده، إلا أن رفض ذلك.

وفي الحلقة ذاتها، قدم القرني، اعتذاره أيضا عن كونه أحد مشايخ "الصحوة" الإسلامية، مطلع ثمانينات القرن الماضي.

واعتبر القرني أن "الصحوة" التي أعلن ولي العهد محمد بن سلمان قبل نحو سنتين، نهايتها، كانت تخالف السنة في بعض معتقداتها.

إلا أن اعتذار القرني عن مشاركته في "الصحوة"، لم يرق للعديد من المغردين، معتبرينه "مواكب للتيار السائد في البلد"، فقط.