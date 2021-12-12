بوادر أزمة بين لبنان والبحرين على خلفية مؤتمر "الوفاق" في بيروت

شنت البحرين اليوم الاحد، هجوما حادا على مؤتمر عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اعتبرته مسيئا ومعاديا للمملكة، معتبرة أن القائمين على المؤتمر "عناصر معادية".

وقدمت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم احتجاجا شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن استضافة المؤتمر، الذي عقدته جمعية "الوفاق" المحظورة في البحرين منذ العام 2016.

وأصدرت وزارة الخارجية، بيانا، أعربت فيه عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وزارة خارجية مملكة البحرين تعرب عن أسفها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية لغرض بث وترويج مزاعم وإدعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة #البحرينhttps://t.co/LuxzdZ4DE5 pic.twitter.com/4So9iWnrzj — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) December 12, 2021

وأعلنت وزارة الخارجية أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".



وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.

ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين"

جمعية "الوفاق"

وعقدت جمعيّة “الوفاق” البحرينية مؤتمراً صحفياً قبل أيام في بيروت، عرضت فيه ما سمّته التقرير الحقوقي العامّ عن الأوضاع في الداخل البحرينيّ.

وقناة “العالم” الإيرانية كانت الوحيدة التي بثّت وقائع المؤتمر، الخميس الماضي، مباشرة من بيروت في فندق “لانكستر”.

وحلت الحكومة البحرينية جمعية “الوفاق” في العام 2016، وهي إحدى الحركات المعارضة في البحرين، وأمرت بتصفية أموالها لصالح خزينة الدولة، بتهمة عدم احترام القانون وتوفير “بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف”.