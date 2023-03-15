بوتين: أوروبا فاقدة للسيادة.. و"ألمانيا محتلة"

البوابة - يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن زعماء أوروبا فقدوا إحساسهم بالسيادة والاستقلال، بسبب الترهيب الذي تعرضوا له من قبل الولايات المتحدة.

واعتبر بوتين، أن ألمانيا لا تزال غير قادرة على التصرف باستقلالية، بعد عقود من استسلامها وخسارتها في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي: "رد فعل ألمانيا على انفجار خطوط أنابيب بحر الشمال “نورد ستريم”، يظهر أنها ما زالت "محتلة" ".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن السياسيين الأوروبيين يعلنون بأنفسهم أن ألمانيا لم تكن قط دولة ذات سيادة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح بوتين، أن الولايات المتحدة ما تزال تحتل ألمانيا، على الرغم من سحب الإتحاد السوفيتي سابقا، لقواته من البلاد، التي اعتبر أن وجودها كان يرقى لمرتية احتلال.

وأكد الرئيس الروسي، أن التفجير الذي وقع على خطوط السيل الشمالي، نفذت على مستوى دولة، مستنكرا الإشارة إلى أن المسؤول عن التفجير مجموعة مستقلة مؤيدة لأوكرانيا، معتبرا أنذ لك "محض هراء".