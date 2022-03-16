بوتين: أوكرانيا تحاول إزالة آثار البرامج البيولوجية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلطات الأوكرانية كانت تسعى للحصول على سلاح نووي هدفه روسيا، وأن "كييف" أكدت نيتها الانضمام إلى حلف "الناتو"، وأنها الآن تحاول إزالة آثار البرامج البيولوجية.

وقال بوتين، اليوم الأربعاء: " لقد عرضنا على كييف قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، سحب القوات من دونباس لكنهم رفضوا"، مشيرا إلى أن قصف دونيتسك بصاروخ "توتشكا-و" 14 مارس كان عملا إرهابيا.

وأضاف بوتين: "إن الشركات الروسية تتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة والغرب"، مشددا على أن روسيا سترد على حزمة العقوبات الغربية الجديدة عليها.

وأوضح بوتين أن هدف الغرب ضرب اقتصاد روسيا الوطني واستهداف مصالح الشعب الروسي، مبينا أن الغرب انتهك كل المبادئ بما فيها الرياضية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تتعرض لهجمات سيبرانية، وأن شبكات التواصل الاجتماعي تم استخدامها ضد بلاده، وأن حرية الصحافة الغربية محض خيال.

وأكد الرئيس الروسي، أن لهجة الغرب المتعجرفة تهدف إلى تحقيق أهداف جيوسياسية.