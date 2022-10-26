بوتين: أوكرانيا تحولت لأداة بيد "واشنطن".. والعالم يتغير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا فقدت سيادتها، بعد أن تحولت لتصبح أداة بيد "واشنطن" والسياسة الخارجية الأمريكية.

وحذر بوتين، من خطر المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة، وانتشارهم في دول رابطة الدول المستقلة، داعيا إلى تعزيز حماية المرافق الحيوية للبنية التحتية في تلك الدول.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة،، إن المواجهات على الساحة الجيوسياسية العالمية، رفعت من مخاطر الصراع، ومن التحديات الجديدة للامن الجماعي.

وأوضح بوتين، أن بعض الدول تحاول الحفاظ على همينتها عالميا، على الرغم من أن العالم أصبح متعدد الأقطاب.

وأشار الرئيس الروسي، إلى فرض دول لعقوبات أحادية الجانب، ضد من يختلفون مع سياساتها، وانهيار الآليات القانونية للاستقرار الاستراتيجي.

وقال: "العالم يتغير وأصبح بالفعل متعدد الأقطاب. ومع ذلك، يحاول بعض المشاركين في العلاقات الدولية بأي ثمن الحفاظ على هيمنتهم المهتزة".